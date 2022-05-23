تأجيل لقاء الأهلي وإيسترن كومباني يثير اعتراض الزمالك

2022/05/23 | 22:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعاعترض نادي الزمالك، اليوم الإثنين، بشكل رسمي على تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني التي ستقام الأربعاء، بالدوري المصري.وقال مصدر بالزمالك إن "الإدارة أبدت استياءها من موقف رابطة الأندية بتأجيل اللقاء إلى يوم 15 من الشهر المقبل، بداعي مساندة الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال".وأشار إلى أن "الرابطة لم تقم بنفس الأمر مع فرق أخرى لعبت بالبطولات القارية بجانب أن هذا القرار يقلل من تكافؤ الفرص بين الأندية، والزمالك في طريقه لتصعيد الأمر بشكل رسمي في الساعات القادمة".وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، أمس الأحد، تأجيل مباراة الأهلي وايسترن كومباني التي كان مقرراً لها الأربعاء المقبل لتقام يوم 15 حزيران المقبل.وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 25 من الشهر الجاري، قبل 4 أيام من المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، والتي سيخوضها الأهلي في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي.

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