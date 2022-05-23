تحقيق ما يرومه المجتمع.. دولة القانون يكشف عن موقفه من استمرار جلسات البرلمان العراقي - عاجل

2022/05/23 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أعلن عضو مجلس النواب عن دولة القانون، محمد الصيهود، اليوم الاثنين، أن المجلس سيعقد جلسته بعد غد الأربعاء مبينا أن جدول الأعمال لم يعلن إلى الآن.

وقال الصيهود لـ(بغداد اليوم)، ان "جلسات البرلمان يجب ان تستمر لغرض تمشية القوانين المهمة التي تخدم المجتمع وبالتالي فنحن نسعى الى ان تستمر لغرض تحقيق ما يصغوا اليه المجتمع".

واضاف أن "لجان البرلمان مستمرة اجتماعاتها و سيستمر عقد لجان البرلمان لأهمية هذا الأمر للتهيئة لمشاريع القوانين المهمة" .

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