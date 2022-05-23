أردوغان يخطط لعمليات عسكرية جديدة على حدود تركيا الجنوبية

2022/05/23 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عن عمليات عسكرية جديدة على حدود بلاده الجنوبية.وقال أردوغان إن أنقرة ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا لمكافحة التهديدات الإرهابية من هذه المناطق.وأضاف الرئيس التركي: “الهدف الرئيسي لهذه العمليات سيكون مناطق تمثل مراكز للهجمات على […]

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