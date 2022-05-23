لن نزيدكم الا قهرا وبؤسا - تاج السر عثمان

2022/05/23 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان مازالت هناك ضرورة ماسة لاسقاط الانقلاب الذي تتدهور الأوضاع مع استمراره.



والذي لسان حاله يقول: لن نزيدكم الا قهرا وبؤسا وجوعا ومسغبة وتفريطا في السيادة الوطنية.



واستمرارا للمجازر والإبادة الجماعية في دارفور..



كما في عجز البنك الزراعي عن شراء القمح من المزارعين وتجار مصريين يشترون القمح من مزارعي مشروع الجزيرة ويصدرونه لمصر..



مع شبح المجاعة الذي يهدد ١٨ مليون شخص حسب تقرير مكتب الشؤون ......





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