2022/05/23 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يتحدث عن رغبة الكثير من القوى السياسية في الركون للحوار الوطني الكردستاني : لقاء بافل بنيجرفان مقدمة لإجتماعات بين رئاستي الحزبين بغداد – قصي منذر أربيل – فريد حسن أكد الاتحاد الوطني الكردستاني امس أن اللقاء الذي جمع رئيسه بافل الطالباني مع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجرفان البارزاني اول امس الأحد في السليمانية […]

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