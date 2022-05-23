2022/05/23 | 22:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التخطيط: صرف مستحقات المقاولين ضمن موازنة 2022 بغداد – ابتهال العربي أعلنت وزارة التخطيط، امس الاثنين، تسهيلات جديدة للمقاولين وتضمين مستحقاتهم بموازنة 2022 ، فيما اشارت الى انجاز مشروع نظام تصنيف المقاولين.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إن (مشروع الطريق الحولي الحلقي واحد من أهم المشاريع في بغداد، تم إدراج التصاميم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: صرف مستحقات المقاولين ضمن موازنة 2022) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إن (مشروع الطريق الحولي الحلقي واحد من أهم المشاريع في بغداد، تم إدراج التصاميم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: صرف مستحقات المقاولين ضمن موازنة 2022) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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