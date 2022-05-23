2022/05/23 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط: صرف مستحقات المقاولين ضمن موازنة 2022 بغداد – ابتهال العربي أعلنت وزارة التخطيط، امس الاثنين، تسهيلات جديدة للمقاولين وتضمين مستحقاتهم بموازنة 2022 ، فيما اشارت الى انجاز مشروع نظام تصنيف المقاولين.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إن (مشروع الطريق الحولي الحلقي واحد من أهم المشاريع في بغداد، تم إدراج التصاميم […]

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