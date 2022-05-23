2022/05/23 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل يوصي بإدخال عجلات المواطنين إلى مطار بغداد بغداد- الزمان أوصى وزير النقل ناصر الشبلي امس الاثنين، سلطة الطيران المدني بإعداد خطة لدخول عجلات المواطنين إلى مطار بغداد.وقال الشبلي في تصريح إن (مطار بغداد الدولي لا يسمح بدخول عجلات المواطنين إليه، لوجود عجلات خاصة تنقل المسافرين تابعة إلى وزارة النقل)، موضحاً أن (قرار دخول […]

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