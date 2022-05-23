2022/05/23 | 22:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، معاذ المرابط، تسجيل 3 حالات يشتبه في إصاباتها بجدري القرود بالمغرب.وأفاد المرابط، في تصريح بخصوص الوضعية الوبائية للمرض الفيروسي “جدري القرود” بالمغرب أنه في إطار الاستراتيجية الاستباقية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التعامل مع طوارئ الصحة العامة، وكذلك إنذارات الصحة […]

ظهرت المقالة “طوارئ الصحة المغربية” تؤكد تسجيل 3 حالات يشتبه في إصابتها بـ جدري القرود أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“طوارئ الصحة المغربية” تؤكد تسجيل 3 حالات يشتبه في إصابتها بـ جدري القرود) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“طوارئ الصحة المغربية” تؤكد تسجيل 3 حالات يشتبه في إصابتها بـ جدري القرود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).