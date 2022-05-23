العراق والكويت يخرجان من تأثير العاصفة الترابية والمطارات تعود للعمل

2022/05/23 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الكويت‭ -‬الزمان مرّة‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬الاخيرة،‭ ‬ملأ‭ ‬الغبار‭ ‬والأتربة‭ ‬الاثنين‭ ‬سماء‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد،‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬أربيل،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬اختناق،‭ ‬ودفع‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬وتعليق‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬ما‭ ‬لبثت‭ ‬ان‭ ‬عادت‭ ‬بشكل‭ ‬عادي‭ ‬من‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬وفي‭ ‬بغداد‭ […]

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