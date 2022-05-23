روسيا تدرس خطة سلام مع أوكرانيا من 4 مراحل اقترحتها ايطاليا وبضمانة أممية

2022/05/23 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف‭ – ‬اف‭ ‬ب‭ – ‬موسكو‭ -‬روما‭ -‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬البنتاغون‭ ‬ان‭ ‬عشرين‭ ‬دولة‭ ‬وعدت‭ ‬بتقديم‭ ‬أسلحة‭ ‬الى‭ ‬أوكرانيا‭ .‬فيما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬أندريه‭ ‬رودينكو‭ ‬قوله‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬تلقت‭ ‬خطة‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬اقترحتها‭ ‬إيطاليا‭ ‬وتدرسها‭.‬وقال‭ ‬‮«‬تلقيناها‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬وندرسها‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬قيد‭ ‬المناقشة‭ ‬حاليا‭ […]

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