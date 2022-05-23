رئيسي‭ ‬يتهم‭ ‬الغطرسة‭ ‬العالمية‭ ‬باغتيال‭ ‬خدائي‭ ‬ويتوعد‭ ‬بالثأر

2022/05/23 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬وإيران‭ ‬توقعان‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬ طهران‭ -‬مسقط‭ – ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الإثنين‭ ‬حتمية‭ ‬الثأر‭ ‬للعقيد‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬صياد‭ ‬خدائي‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬اغتيالا‭ ‬بالرصاص‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬استهداف‭ ‬لشخصية‭ ‬إيرانية‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬منذ‭ ‬2020‭.‬ ونعى‭ ‬الحرس‭ ‬‮«‬الشهيد‮»‬‭ ‬خودائي‭ ‬الأحد،‭ ‬معلنا‭ ‬مقتله‭ ‬بإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬مسلَّحين‭ […]

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