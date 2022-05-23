2022/05/23 | 22:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سلطنة عُمان وإيران توقعان مذكرات تفاهم طهران -مسقط – الزمان أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الإثنين حتمية الثأر للعقيد في الحرس الثوري صياد خدائي الذي قضى اغتيالا بالرصاص الأحد في طهران، في أبرز استهداف لشخصية إيرانية على أراضي الجمهورية الإسلامية منذ 2020. ونعى الحرس «الشهيد» خودائي الأحد، معلنا مقتله بإطلاق نار من مسلَّحين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي يتهم الغطرسة العالمية باغتيال خدائي ويتوعد بالثأر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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