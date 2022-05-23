بهدف ملاحقة المهربين.. الإعلام الأمني تعلن ضبط 5 مواقع لتهريب المشتقات النفطية في ديالى

2022/05/23 | 22:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت خلية الإعلام الأمني، ضبط 5 مواقع لتهريب المشتقات النفطية في ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنه “بهدف ملاحقة مهربي المنتوجات النفطية والحفاظ على المال العام، تمكنت قوة أمنية مشتركة من قيادة عمليات ديالى وشرطة الطاقة وقسم التفتيش في شركة المنتوجات النفطية في ديالى من ضبط 5 مواقع لتهريب المشتقات النفطية”.

وأضافت، أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط الخزانات التي كانت داخل هذه المواقع، إضافة الى معدات أخرى تستخدم في عمليات التهريب”.

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