2022/05/23 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة فتاة بمنطقة الدسيم شرقي العاصمة.واضاف المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “تم العثور على جثة فتاة يبلغ عمرها 20 سنة تقريبا عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس مرمية في احد المبازل المتروكة ضمن منطقة الدسيم شرق العاصمة بغداد”.وافاد مصدر امني في وقت سابق، بالعثور […]

ظهرت المقالة في ثاني حادث خلال ساعات..



العثور على جثة فتاة بمنطقة الدسيم شرقي العاصمة أولاً على ايرث نيوز.

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