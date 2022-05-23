المال السياسي في مواجهة صعود اليسار الامريكي - رشيد غويلب

2022/05/23 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب يمتاز الصراع السياسي في الولايات المتحدة الامريكية في الأشهر التي تسبق انتخابات تجديد نصف الكونغرس في تشرين الثاني المقبل، بحملة منظمة يقودها رأس المال واللوبي الإسرائيلي ضد المرشحين اليساريين والتقدميين في الحزب الديمقراطي.



ويجري تنظيم هذه الحملة من قبل العديد من مجموعات الضغط التي يطلق عليها “سوبر باك” (مجموعات الضغط المظلمة)، التي لا يجري الكشف عن ثرواتها، كما هو الحال مع مجموعة “الأغلبية الديم ......





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