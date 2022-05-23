صفحات مجهولة عن حياة صدام حسين - جواد بشارة

2022/05/23 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة صفحات مجهولة عن حياة صدام حسين كشفتها وثائق المخابرات الإسرائيلية الموساد: فصل من كتاب التاريخ السري للموساد لغوردن توماس بعد صدامبحلول كانون الثاني (يناير) 2003، بعد خمسة أشهر من انتقاله من مقصف مقر الموساد قوبل تصفيق مدو عند دخوله المقر الجديد للمخابرات الإسرائيلية، وأصبح مئير دغان، الرئيس الجديد، بطلاً في طاقم عمله ورجل يخشاه الإسرائيليون.فالأعداء.



حتى أكثرهم مرارة اعترفوا بأن الموس ......





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