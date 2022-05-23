هل فيروس جدري القردة قابل للتحور؟.. مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية ترد

2022/05/23 | 23:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعثر مسؤولو منظمة الصحة العالمية بعد على دليل على أن فيروس جدري القرود يتغير أو يتحور، ليؤدي إلى تفشي في حالات قيد التحقيق حاليًا.

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