والد علي الحمادي يرد على سوكوب: إن كان ابني سيئاً لماذا يريده؟

2022/05/23 | 23:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد والد اللاعب علي الحمادي، تصريحات مدرب المنتخب الاولمبي بكرة القدم ميروسلاف سوكوب، بحق نجله.وصرح سوكوب بأن الحمادي يتصوف وكأنه رونالدو وهو لاعب في الدرجة الخامسة بإنجلترا، (في ردة فعل على عدم التحاقه بصفوف المنتخب الاولمبي).وقال والد اللاعب لـ”ايرث نيوز” إن “المدرب سوكوب أخطأ بحق نجلي وتصريحه غير لائق كونه مدرب […]

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