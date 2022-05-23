2022/05/23 | 23:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستشهاد شخص إصابة 5 آخرين بجروح بهجوم لـ”داعش” على قرية الإصلاح بديالى.وأبلغ المصدر، وكالة ايرث نيوز، أن “شهيد و5 جرحى بينهم امراة اغلبهم من اسرة واحدة حصيلة نهائية لهجوم داعش على محيط قرية الاصلاح قرب ناحية جلولاء 75كم شمال شرق بعقوبة”.وأضاف “حيث تم استهداف منزلين […]

ظهرت المقالة اغلبهم من عائلة واحدة..



شهيد و5 جرحى بهجوم لـ”داعش” على قرية الإصلاح بديالى أولاً على ايرث نيوز.

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