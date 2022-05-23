تبون يعين محافظا جديدا للبنك المركزي

2022/05/23 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الاثنين، مهام محافظ البنك المركزي، رستم فاضلي، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

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