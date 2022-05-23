2022/05/23 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / قال رئيس الكتلة الصدرية النائب حسن العذاري، اليوم الاثنين، أن نصرة و تأييد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في جميع قراراته واجب وطني وأخلاقي.وكتب العذاري في تدوينة على منصة “تويتر” أطلعت عليها ايرث نيوز، أن “نصرة و تأييد الصدر في جميع قراراته واجب وطني وأخلاقي لا ينبغي التقصير فيها”.

ظهرت المقالة رئيس الكتلة الصدرية: نصرة الصدر في جميع قراراته واجب وطني وأخلاقي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الكتلة الصدرية: نصرة الصدر في جميع قراراته واجب وطني وأخلاقي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الكتلة الصدرية: نصرة الصدر في جميع قراراته واجب وطني وأخلاقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).