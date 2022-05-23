الثانية خلال ساعات.. العثور على جثة شرق بغداد

2022/05/23 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بالعثور على جثة فتاة شرق بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة فتاة عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس مرمية في احد المبازل المتروكة ضمن منطقة الدسيم شرق العاصمة بغداد".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة رجل مربوطة الايدي وعليها اثار اطلاق نار جنوبي بغداد.

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