2022/05/23 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمالة الأطفال تضيّع مستقبل العراق – اسماء البدران dr.asmaaalbadran@gmail.com تقول المعلومات المتوفرة بين أيدينا إن عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم ازدادت، لأول مرة، منذ (20) سنة، ففي سنة 2020 عمل (160) مليون طفل، أي بزيادة قدرت بأكثر من ثمانية ملايين عن سنة 2016 ويعود ذلك إلى أزمة فايروس كورونا وزيادة نسب الفقر في عديد […]

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