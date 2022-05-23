2022/05/23 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأخذ ولا يُعطي- حسين الصدر -1- من أسوأ حالات المرء أنْ يكون توّاقا الى إنجاح حاجاته عبر الآخرين ، معتمداً على أواصر الصلة التي تربطه بهم ، ولكنه بالمقابل لا يحفظ اليد ، ولا يفكر برد ( الجميل ) وحين يلجأ اليه أحد اخوانه في حاجة يبتكر الأعذار وينكص ويتملص من قضائها ..!! انه باختصار […]

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