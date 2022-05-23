2022/05/23 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظفر النواب – سعيد ياسين موسى من العادات والقيم الإيجابية عندما نحضر مجلس عزاء،نكون حزينين بالمصاب الجلل وإن حضرها من نختلف معهم أو بيننا خصومة، نجلس بكل وقار ونقرأ الفاتحة ونؤدي واجب العزاء ونغادر ،هنالك تراجع قيمي،ماحدث كانت إساءة لفقيد العراق والإنسانية.بغداد

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