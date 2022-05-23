البنتاغون يعلن أن 20 دولة ستقدم أسلحة جديدة لأوكرانيا

2022/05/23 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، أن حوالى 20 بلدا عرض تقديم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا لـ”مواجهة القوات الروسية”.وقال أوستن “خلال هذا الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، اجتمعت 44 دولة عبر الإنترنت لمناقشة الدعم العسكري الذي ينبغي تقديمه لأوكرانيا في هذه المرحلة من النزاع”، مؤكدا أن “الاجتماع كان ناجحا جدا.[…]

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