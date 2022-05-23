مظفر النواب: رحلة الشعر وانضال - رزاق عبود

2022/05/23 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رزاق_عبود مظفر النواب: رحلة الشعر والنضالاخيرا حط الرحال وتوقف ملك الترحال عن التجوال.



منذ زمن وجسده لايعينه على الوقوف على قدميه، يعاني مثل وطنه وشعبه، منهك، متعب، جريح.



لكن شعره ظل وسيظل مسافرا، متنقلا بين البيوت والشوارع، بين القرى والمدن، بين الصرائف والقصور، بين مواكب الشعر، وعذابات النضال، بين منصات التكريم واوسمة التقدير، بين العشق والحياة، بين الماء واليابسة، بين العين والكحلة، بين العنفوان والخ ......





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