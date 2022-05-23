القصة وكتابة الشخصية التي تتفوق عليك ولا تشبهك. هوامش وأفكار - جاكلين سلام

2022/05/23 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاكلين_سلام هوامش حول شخصيات القصة والرواية: 1حين نقرأ قصة مشوقة ينشأ بيننا وبين الكلمات رفقة ودية أو عدوانية، قد تصل إلى الكراهية وقد تصل إلى الشغف.



وحين نكتب نقع أسرى بعض الشخصيات التي تملي علينا ما لا نحب من صفات وأفعال.



هذه العلاقة المتواترة بين الكتابة والشخصيات والقراء تخضع لعامل الزمن والإيمان والمعتقدات ومعايير قيمية مختلفة قد تلهينا عن الغاية من الكتاب والتي هي بنظري، المتعة والمعرفة وال ......





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