2022/05/23 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، أن العواصف الترابية ستتراجع شدتها يوم غد الثلاثاء.وقال عطية في منشور له، إن "الاجواء غير مستقرة، والغبار يتواجد في اغلب المدن ما بين خفيف وكثيف لغاية صباح يوم الثلاثاء، وخلال نهار الثلاثاء تتحسن الاجواء وتستقر الكتلة الغبارية".وأضاف أن "العاصمة بغداد ستشهد تحسناً في الاجواء قليلا خلال الليل وتعود موجة اخرى فجر الثلاثاء ثم تزول خلال ساعات الصباح".وتابع عطية أن "البصرة ستشهد استمرارا في تردي الرؤية لغاية ظهر الثلاثاء مع فترات من التحسن النسبي ليلا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد انحسار شدة العواصف الترابية في المناطق العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد انحسار شدة العواصف الترابية في المناطق العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).