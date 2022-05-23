محترف جديد يعزز صفوف الاولمبي في بغداد

2022/05/23 | 23:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، وصول محترف فريق ثون السويسري اللاعب هيران أحمد، إلى العاصمةِ بغداد تمهيداً للالتحاقِ بصفوفِ المنتخب الأولمبي.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “احمد إلى العاصمةِ بغداد تمهيداً للالتحاقِ بصفوفِ المنتخب الأولمبي”.ولن يتمكن أحمد من المشاركة في مباراة الأولمبي أمام نظيره الإيراني يوم غد الثلاثاء، […]

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