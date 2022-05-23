2022/05/23 | 23:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برواري يكشف تفاصيل تقسيم الكعكة بين الكرد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XPh-MLiiX2o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برواري يكشف تفاصيل تقسيم الكعكة بين الكرد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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