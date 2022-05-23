2022/05/23 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزاعم ملفّقة وراء العدوان دوامة غزو وإحتلال العراق تليها سنين عجاف – قتيبة آل غصيبة تمر في هذه الأيام وما توالى علينا بعدها من سنين عجاف؛ والتي لم اكن اتمنى ان أشهدها وعراقنا العزيز تتخبطه قوى الشر وشياطين الانس من الامريكان المحتلين وحلفائهم وأعوانهم؛ والسراق وضعاف النفوس والحاقدين يمارسون اعمال الحرق والتخريب والسرقة لكل ما […]

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