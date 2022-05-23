2022/05/23 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النواب ..أضاء الله رمسك – عامر محسن الغريري بالأمس القريب ودعنا عريان السيد خلف ولم نفق من صدمة الوداع حتى جاءنا خبر رحيل سمير صبيح واليوم يتسرب لمسامعنا نبأ مغادرة مظفر النواب القامة الكبيرة في الشعر الحديث حيث نعتة الأوساط الثقافية والأدبية والشعرية بعد مفارقتة الحياة في الشارقة.أيها الموت ماتركت لنا لقد افجعتنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب .. أضاء الله رمسك – عامر محسن الغريري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب .. أضاء الله رمسك – عامر محسن الغريري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).