2022/05/23 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النواب ..ورائحة عشقه التي أطلقها من قطار الذكريات – طالب فرج بدأ شعره يغطي آفاق الوطن العربي،في سبعينيات القرن الماضي، وخاصة الشعر الثوري اللاهب والشعر الوجداني بالعامية المحلية..وكانت مضامين قصائده الشعرية متجذرة المعطيات، فهو قد طرح الحقائق بمرارة بكل وضوح والبعض من هذه القصائد اخذ الرمزية اسلوباً في معالجة الواقع المرير..والذي يهمنا هنا قصيدة […]

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