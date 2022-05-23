مبابي يسخر من بنزيما ونجوم ريال مدريد

2022/05/23 | 23:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، على مواطنه كريم بنزيما وزملائه في فريق ريال مدريد، مشيرا إلى أنه لم يقل لا لريال مدريد، بل نعم لفرنسا ولمشروع ناديه.وقال مبابي للصحفيين عقب مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين: “لقد رأيت جميع لاعبي ريال مدريد ينشرون عبر حساباتهم الرسمية منشورا يحمل رسالة […]

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