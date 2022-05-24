بوتين يعلق على العقوبات ضد روسيا

2022/05/24 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الروسي "يتحمل تأثير العقوبات"، على الرغم من التوقعات الاقتصادية "القاتمة" بشأن روسيا بعد غزو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

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