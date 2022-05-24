رئاسة البرلمان تعتزم تشكيل لجنة بشأن هجوم تازة في كركوك

2022/05/24 | 00:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / كشف شاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس البرلمان، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب سيشكل لجنة بشأن الهجوم الإرهابي على ناحية تازة في كركوك.

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