2022/05/24 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأدان نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، العملية الإرهابية في ناحية تازة خورماتو وقصبة بشير، فيما أشار إلى أن مجلس النواب سيشكل لجنة للوقوف على حيثيات هذه الجريمة النكراء.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد أدان وبشدة العملية الإرهابية الجبانة التي أقترفها تنظيم داعش الإرهابي ضد أهلنا في ناحية تازة خورماتو وقصبة بشير جنوب محافظة كركوك، وراح ضحيتها الأبرياء من المدنيين، وطالب عبدالله الجهات الأمنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة وملاحقة الإرهابيين أينما كانوا."واضاف، أن "عبد الله اكد على ان مجلس النواب سيشكل لجنة خاصة للوقوف على حيثيات وتفاصيل هذه الجريمة النكراء ومحاسبة المقصرين، وبيان أسباب الخروقات وتشخيص الخلل ومعالجة المشاكل الأمنية وتأمين المناطق، فيما قدم خالص التعازي وصادق المواساة إلى عوائل وذوي الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والجرحى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية تحقق في الخرق الإرهابي جنوب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية تحقق في الخرق الإرهابي جنوب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).