لقاءات حصرية مع نجوم Top Gun: Maverick

2022/05/24 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل انطلاق فيلم توم كروز الجديد Top Gun Maverick، لقاءات خاصة مع نجوم العمل، وأحدث الأخبار من هوليود.

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