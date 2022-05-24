أول رئاسة البرلمان بشأن الهجوم الإرهابي جنوبي كركوك

2022/05/24 | 00:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / كشف شاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس البرلمان، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب سيشكل لجنة بشأن الهجوم الإرهابي على ناحية تازة في كركوك.وقال شاخوان في بيان تلقته ايرث نيوز، “ندين وبشدة العملية الإرهابية الجبانة التي أقترفها تنظيم داعش الإرهابي ضد أهلنا في ناحية تازة خورماتو وقصبة بشير جنوب محافظة كركوك، وراح ضحيتها […]

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