2022/05/24 | 00:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأولمبي يتحضر لملاقاة ايران على وقع المشاكل ...وحمادي يرد على سوكوب | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HzUJ9xgMPdg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأولمبي يتحضر لملاقاة ايران على وقع المشاكل ...وحمادي يرد على سوكوب | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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