2022/05/24 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يقترب الإقتصاد العالمي من الركود؟ – عقيل جبر علي المحمداوي في ظل تسارع الاحداث والتحديات والتطورات العالمية ؛ حدد المقال، الذي كتبه كريس جايلز، أربعة أنواع من المعاناة الاقتصادية التي تخوض غمارها دول العالم: والتي تتضمن : – معاناة الصين من قيود تستهدف القضاء على سلالة أوميكرون من فيروس كورونا، – ومعاناة الاقتصاد الأمريكي […]

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