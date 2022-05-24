2022/05/24 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من سيقرع الأجراس قبل حلول الكارثة المناخية؟ – عقيل عبد الله إذا كان تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، بتاريخ 21 مارس 2022 قد مرّ مرور الكرام على الكثير من الحكومات في العالم، فإنه يجب أن يضرب نواقيس الخطر في بلدٍ مثل العراق، يقول السيد غوتيريش: إن الهدف المتمثل في الحفاظ على 1.5 […]

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