2022/05/24 | 00:30 - المصدر: السومرية نيوز

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مقتل مدنيين اثنين وإصابة جنديين بهجوم بالقذائف في ديالى

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