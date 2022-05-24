إصابة شخص بمشاجرة وسط بغداد

2022/05/24 | 00:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة شخص بمشاجرة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة وقعت مساء اليوم ضمن منطقة الكرادة بالقرب من محل لبيع الملابس تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن طعن أحد الأشخاص بسكين بمنطقة الرأس"، مشيراً الى "القبض على طرفي المشاجرة".

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