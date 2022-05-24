2022/05/24 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظفّر النوّاب الكلمة المنغمة ..كتاب جديد – حمدي العطار بعد ان ودعنا الجمعة الشاعر المبدع مظفر النواب نتوقف اليوم لعرض كتاب لحاكم الحداد عن الشاعر الراحل بعنوان ( مظفر النواب الكلمة النغمة – حياة وابداع).يعد الشاعر مظفر النواب شخصية مثيرة للجدل فضلا عما قدمه من قصائد واشعار جريئة ، فهو شاعر يعيش في […]

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