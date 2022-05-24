2022/05/24 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظفر النواب شاعر العشق والضِّياء والأغاني – غزاي درع الطائي ودَّع العراق والعالم العربي والعالم بقلوب مفجوعة وعيون دامعة، شاعرنا الكبير مظفر النواب ظهيرة يوم العشرين من هذا الشهر، بعد (88) عاما من العمر الذي امتد ما بين العراق والمنافي، وما بين الشعر الشعبي والشعر الفصيح.ومظفر النواب، هذا الذي (جعلته الدمعات كمنديل العرس طريا، […]

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