2022/05/24 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة بغداد السِّحر عند الأقوام الساميّة في كتاب صدر عن دار المأمـون للترجمة والنشر كتاب جديد يحمل عنوان (السِّحر عند الأقوام الساميّة..أصوله وتطوره) متناولًا موضوعًا لم تألفه المكتبة العربية كثيرًا، ليفتح نافذة تُنير العقل البشري وتميط اللثام عن ما يجول فيه من أفكار مختلفة.يتحدث مؤلف الكتـاب كامبل طومسون في الدراسات التي ضمها الكتاب الذي […]

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