2022/05/24 | 00:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / رد مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، ببيان حاد اللهجة على “تنسيقية المقاومة”، محذراً من أن “أي عدوان على إلإقليم سيكون له ثمن باهظ”.وقال المجلس في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مجموعة غير شرعية تسمى لجنة تنسيق المقاومة العراقية، والتي نعرف من تقف خلفها بشكل جيد، وجهت في بيان عدد من […]

ظهرت المقالة ببيان تحذيري حاد اللهجة.. مجلس أمن كردستان يرد على “تنسيقية المقاومة” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ببيان تحذيري حاد اللهجة.. مجلس أمن كردستان يرد على “تنسيقية المقاومة”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ببيان تحذيري حاد اللهجة.. مجلس أمن كردستان يرد على “تنسيقية المقاومة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).