صندوق النقد يحذر من

2022/05/24 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الاثنين، من "أفق قاتم" للاقتصاد العالمي، خلال ندوة في دافوس، لكنها استبعدت حصول انكماش عالمي.

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