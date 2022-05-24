2022/05/24 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البغداديون يختلفون في أسباب العواصف بين معجزات إلهية أو علامة من علامات الساعة عاصفتا 1917 و2003 الأشهر في تاريخ العراق – عمر علي حيدر أثارني موضوع هبوب العواصف الرملية أو الترابية التي تضرب العراق حالياً، ومنها انطلق هذا المقال ليروي جزءاً من شجونها، وشيئاً من همومها، بعضها دخل التاريخ قبل أن نولد، والآخر شهدناه وعشناه […]

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